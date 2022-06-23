Челябинские танцоры выступили в финале всероссийского турнира

Два южноуральских дуэта вошли в шестерку сильнейших на соревнованиях в Красногорске

В Красногорске завершился представительный всероссийский турнир по танцевальному спорту «В ритмах лета». Достойно на соревнованиях выступили два южноуральских дуэта, вышедшие в финальную часть соревнований, сообщает управление по ФКСиТ администрации Челябинска.

В латиноамериканской программе танцевального турнира выступили 94 пары из 31 региона страны. Два дуэта из челябинской спортшколы «Вероника» сумели пробиться в финал и войти в шестерку сильнейших. Лев Мальгин и Полина Слинькова заняли итоговое 4-е место, а Даниил Логвинов и Ульяна Соскова показали 6-й результат.

Соревнования в Красногорске продолжаются, впереди еще два соревновательных дня. Спортсмены из СШ «Вероника» выступят в состязаниях в дисциплине «брейкинг».