Челябинские танцоры стали победителями всероссийских соревнований «Уральские узоры»

На соревнованиях в Екатеринбурге южноуральцы завоевали 14 медалей

В Екатеринбурге завершился всероссийский турнир по спортивным бальным танцам «Уральские узоры». Успешно в соревнованиях выступили представители школы по танцевальному спорту «Вероника», в активе которых — победы в 6 номинациях, сообщает Управление по ФКиС администрации Челябинска.

В общей сложности танцоры из челябинской спортшколы «Вероника» завоевали 14 медалей, в том числе 6 золотых, 1 серебряную и 7 бронзовых наград. Победителями турнира стали Андрей Заричный / Надежда Тихонова, Игорь Маврин / Алена Баранова, Виталий Габбасов / Елизавета Жаркова, Влад Батурин / Дарья Чернявская, Владимир Фандиков / Маргарита Рыжкова и Никита Стрельников / Полина Сторожева.

В этом году в спортшколе «Вероника» планируют активно развивать новые и динамично развивающиеся виды танцевального спорта — акробатический рок-н-ролл и брейкинг. Эти виды вошли в программу Спартакиады учащихся России.