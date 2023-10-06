В Москве завершились межрегиональные соревнования по танцевальному спорту «Осенние сезоны». В турнире приняли участие воспитанники челябинской спортивной школы «Вероника». Они завоевали две награды: золотую и бронзовую медали, сообщает управление по ФКиС города Челябинска.
В соревнованиях в латиноамериканской программе победителями стала пара Павла Черненка и Натальи Андрияновой. Бронзовые награды в европейской программе добыли Ярослав Апряткин и Наталья Попова. Тренером танцоров является Вероника Бутузова. Ранее в Москве прошел «Кубок Империи» по танцевальному спорту, где челябинские танцоры завоевали четыре награды.
Добавим, что в челябинской спортивной школе «Вероника» объявили о наборе мальчиков и девочек с трех лет на новый учебный год. В программу обучения войдут европейская и латиноамериканская программы, смус, сольный танец, акробатический рок-н-ролл, брейкинг, хореография. Занятия будут проходить бесплатно.
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