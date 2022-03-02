В Екатеринбурге прошел чемпионат и первенство Уральского федерального округа по спортивным танцам. Победителями турнира стали воспитанники челябинской спортшколы «Вероника», сообщает Управление по ФКиС администрации Челябинска.
Соревнования проходили в европейской и латиноамериканской программах, а также в двоеборье в семи возрастных категориях. В турнире приняли участие около 190 танцоров из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Танцоры челябинской спортшколы «Вероника» завоевали одну золотую и две серебряные медали. Победителями стали Роман Муксимов и Арина Сухинина (взрослые, латина). А серебро завоевали Тимофей Ковалев, Мария Бухарина (дети 10-11 лет, европейская латина) и Артем Китков, Таисия Карпова (16-18 лет, латина).
Также танцоры школы «Вероника» успешно выступили на соревнованиях «Кубок латинского квартала» в Москве. Мальгин Лев и Слинькова Полина успешно выступили на соревнованиях. Пара завоевала золото в латиноамериканской программе среди юниоров 19-21 года.
Напомним, что челябинские танцоры стали победителями всероссийских соревнований«Уральские узоры».
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