Накануне в Красногорске (Московская область) стартовали самые крупные российские соревнования по танцевальному спорту Russian Open DanceSport Championships. Победителями престижного турнира стали воспитанники челябинской спортшколы «Вероника» Иван Семенов и Мария Хваткова, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.
Челябинские танцоры завоевали золотые медали в возрастной категории 10—11 лет. В этой дисциплине также приняла участие 81 пара со всей России. За один выход Иван Семенов и Мария Хваткова набрали 20,8 очка. Тренируются челябинцы под руководством Татьяны Белобородовой и Ирины Венглер.
В этом году спортивная программа ROC-2023 включает международные соревнования по танцевальному спорту, всероссийские соревнования по танцевальному спорту, всероссийские соревнования по танцевальному спорту среди студентов, всероссийское физкультурное мероприятие (соревнования по классам мастерства, соревнования среди сеньоров, Американ смус).
Добавим, что ранее в Москве завершились межрегиональные соревнования по танцевальному спорту «Осенние сезоны». В турнире приняли участие воспитанники челябинской спортивной школы «Вероника». Они завоевали две награды: золотую и бронзовую медали.
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