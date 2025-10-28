Челябинские студенты завоевали три золотые медали на турнире по армрестлингу

Они отличились на соревнованиях в Великом Новгороде

Спортсмены Челябинской области успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по армрестлингу среди студентов. На турнир в Великий Новгород отправились три южноуральских атлета, и все они завоевали золотые медали, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Соревнования проходили в Новгороде с 22 по 26 октября и собрали сильнейших студентов страны. Всего в турнире приняли участие спортсмены из 39 вузов и 17 регионов России. Челябинская область делегировала на соревнования трех участников. Каждый из них выиграл состязания в своей весовой категории.

Так, победу одержали Олеся Лапаева (тренер Ольга Бунина), Малик Ишкильдин (тренер Нияз Хусаинов) и Екатерина Самодурова (тренер Вадим Алешкин). Они получили персональные квоты на участие в главном старте страны — чемпионате России 2026 года.

Отметим, что в прошлом году Нияз Хусаинов стал чемпионом России по армспорту. Теперь спортсмен успешно проявил себя в качестве тренера.