Челябинские студенты взяли 5 медалей на всероссийском турнире по тхэквондо

А команда УралГУФК вошла в пятерку сильнейших в общем зачете

В Московской области завершился чемпионат Российской студенческой лиги по тхэквондо, на котором успешно представила регион сборная УралГУФК. Челябинские студенты завоевали пять медалей и вошли в пятерку сильнейших по итогам командного зачета, сообщает региональная Федерация тхэквондо.

Челябинскую область и УралГУФК на всероссийских студенческих соревнованиях по тхэквондо представили восемь спортсменов. Пятеро из них возвращаются домой с медалями, завоевав одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды.

Победительницей турнира стала Валерия Саранцева (57 кг). Серебро в активе Ольги Бушуевой (53 кг) и Давида Овсепяна (54 кг). Бронза досталась Максиму Жилину (87 кг) и Софье Лолуа (49 кг).

В общекомандном зачете среди 36 вузов страны студенты УралГУФК заняли пятое место. В состязаниях приняли участие спортсмены 17—25 лет.