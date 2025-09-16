Челябинские студенты выступят в состязаниях по спортивному программированию

Им нужно решить задачу по оптимизации расписания работы роботов

В Челябинске стартует региональный этап конференции «Код индустрии», посвященной внедрению новых промышленных технологий. В его рамках состоятся соревнования по спортивному программированию среди команд Челябинской области. Студентам и выпускникам вузов предстоит решить задачу по оптимизации расписания работы роботов-манипуляторов, сообщает региональное министерство информационных технологий, связи и цифрового развития.

Участникам соревнований предстоит решить практическую задачу по оптимизации расписаний для промышленных роботов-манипуляторов. Им необходимо разработать приложение, которое рассчитывает перемещение изделий по технологическим участкам с применением роботизированных решений.

В соревнованиях примут участие команды, которые формируются из 3—5 человек. Им предстоит сначала пройти онлайн-отбор (19—21 сентября), а по его итогам определятся пять победителей, которые и выйдут в финал.

Решающий этап состязаний пройдет на площадке «Завод роботов» в Челябинске. Финалисты получат задачу по программированию роботов, предоставленных организаторами. Перед защитой команды пройдут предварительное обучение и будут работать с наставником.





Лучших участников пригласят к работе над ИТ-задачами предприятий региона. Победители получат медали и кубки. Проект реализуется при поддержке Минпромторга России.

Возрастное ограничение: 16+