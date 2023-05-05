В Саранске с 17 по 21 мая впервые пройдет традиционный Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК. Фест». На соревнования приедут более 2500 студентов со всей России, в том числе из Челябинской области. В рамках фестиваля пройдет сразу несколько турниров по различным видам спорта, сообщает региональный Минспорт.
В Мордовии пройдет Суперфинал чемпионата АССК России, очный этап образовательного проекта «АССК. pro», финалы Всероссийского клубного турнира и конкурса «Битва болельщиков».
Кроме того состоится спецпроект по инклюзивному спорту, который в этом году впервые будет представлен греко-римской борьбой для студентов с нарушением слуха. А в международном турнире по футболу 6×6 «Международный кубок» будут участвовать студенты из стран СНГ.
«Я считаю, что каждый студент в своей жизни должен хоть раз побывать на Фестивале. Это приятное чувство, когда спортсмен заряжается энергией болельщиков, а участники образовательной программы применяют полученные знания на практике. На Фестивале я могу встретиться со своими друзьями, которых приобрела благодаря АССК», — рассказала председатель регионального отделения АССК по Челябинской области Софья Хамитова.
Добавим, что общероссийская молодежная общественная организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» является одной из самых многочисленных спортивных организаций в стране. Ассоциация была создана в 2013 году при поддержки президента России Владимира Путина. В настоящий момент в Ассоциацию входит 690 студенческих спортивных клубов из 80 регионов страны.
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