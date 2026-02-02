Челябинские студенты представят регион на Всероссийской зимней универсиаде

На соревнованиях в Башкортостане выступят команды ЮУрГУ и УралГУФК

Студенты двух ведущих вузов Челябинской области — УралГУФК и ЮУрГУ — представят регион на IV Всероссийской зимней универсиаде. Масштабные всероссийские студенческие соревнования пройдут с 16 февраля по 30 марта в Республике Башкортостан, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Спортсмены поборются за награды в пяти зимних дисциплинах: биатлоне, керлинге, конькобежном спорте, лыжных гонках и спортивном ориентировании. Основной площадкой соревнований станет Уфа, а состязания по спортивному ориентированию пройдут в деревне Глумилино Уфимского района.

Календарь Всероссийской универсиады — 2026:

16—20 февраля — биатлон (гонки на 7,5/12,5 км у юниорок и 10/15 км у юниоров).

7—11 марта — керлинг (мужской и женский командные турниры).

9—13 марта — лыжные гонки (10 комплектов наград) и спортивное ориентирование (спринт, «классика», эстафета).

26—30 марта — шорт-трек (дистанции 500, 1000, 1500 м и эстафеты).

Участие в универсиаде — это не только возможность завоевать медали, но и важный этап в спортивной карте студентов, шанс проявить себя на всероссийском уровне и получить бесценный соревновательный опыт.