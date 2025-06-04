Челябинские студенты колледжей стали победителями Всероссийской летней Спартакиады

В соревнованиях приняли участие команды из 25 регионов страны

Команда студентов колледжей и техникумов Челябинской области одержала победу на Всероссийской летней Спартакиаде среди обучающихся профессиональных образовательных организаций! Соревнования, проходившие в Челябинске в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети», собрали сильнейших спортсменов из 25 регионов страны, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Хозяева Спартакиады показали великолепный результат, завоевав первое место в общекомандном зачете. Челябинские студенты уверенно победили в соревнованиях по легкой атлетике, гиревому спорту, плаванию и шахматам, продемонстрировав высокий уровень подготовки и спортивного мастерства.

Второе место заняла команда Санкт-Петербурга, третье — команда Республики Башкортостан. Победы в отдельных видах спорта также распределились между командами из Москвы (баскетбол 3×3), Санкт-Петербурга (волейбол), Ростовской области (настольный теннис), Оренбургской области (самбо) и Красноярского края (футбол 6×6).

Программа летней Спартакиады включала в себя 9 видов спорта: баскетбол, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, самбо, футбол и шахматы. В личных дисциплинах хозяева соревнований завоевали 9 медалей — 4 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые награды.

Всероссийская летняя Спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Командный зачет:

1. Челябинская область.

2. Санкт-Петербург.

3. Республика Башкортостан.

4. Ростовская область.

5. Ярославская область.

6. Самарская область.

Организаторами масштабного мероприятия выступили министерство просвещения РФ, министерство спорта России, общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России» и правительство Челябинской области.