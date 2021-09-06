Челябинские студенты финишировали в тройке призеров на всероссийских соревнованиях по шахматам

Сборная команда ЧелГУ заняла третье место на турнире в Самаре

В Самаре завершились всероссийские лично-командные соревнования среди студентов по шахматам. Честь Челябинской области на этих стартах защищала сборная Челябинского государственного университета. Благодаря успешной игре на финише турнира южноуральцы смогли занять итоговое третье место, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

В соревнованиях, прошедших с 29 августа по 5 сентября, приняли участие 30 спортсменов из 9 вузов страны. При этом подводились итоги как личного первенства, так и командного. К середине турнира определился круг лидеров — на места в тройке призеров претендовали 6 команд. До последнего тура было неясно, кто окажется в итоге на пьедестале. Студентам ЧелГУ удалось успешно выступить в решающих сражениях на финише чемпионата и занять итоговое третье место.

«Турнир получился очень сложным, до последнего боролись за призовую тройку. По окончании соревнований соберемся вместе, сделаем выводы и в будущем будем стремиться к тому, чтобы улучшить наши результаты»,— подвел итоги соревнований капитан сборной ЧелГУ Евгений Полосин.