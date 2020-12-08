Челябинские спортсмены завоевали три медали на соревнованиях по современному пятиборью

В активе южноуральцев — бронза и две серебряные награды.

Три медали завоевали спортсмены СШ «Рифей» на соревнованиях по современному пятиборью. Мероприятие, носившее статус всероссийского, проходило в Нижнем Новгороде с 5 по 8 декабря. Всего, как рассказали «Первому областному» в министерстве спорта региона, Челябинскую область представляли восемь спортсменов: шесть мужчин и две женщины.



«В личном первенстве среди мужчин обладателем бронзовой медали стал мастер спорта Георгий Тарасов. Еще две медали завоевали наши земляки в командном зачёте — серебро у мужской и женской команд»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Отметим, что это не первая медаль челябинских спортсменов за последнее время. Так, на прошлой неделе в Антон Булаев стал вторым на соревнованиях по стрельбе из лука в Рязани. Также золото на Кубке России по всестилевому каратэ в Орле взяли Ксения Фомина и Юлия Пантелеева, а боксёр Ева Никитина стала чемпионкой первенства Европы.