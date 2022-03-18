В Сочи завершилось первенство России по универсальному бою. Соревнования собрали более 400 спортсменов из 23 регионов страны. Сборная Челябинской области показала достойные результаты, завоевав в общей сложности семь медалей, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В дисциплине «лайт» золотую награду завоевала Анна Беспалова, серебро — Тамерлан Расулов и бронзу — Артем Никифоров. В «классике» южноуральские спортсмены завоевали четыре бронзовые медали. Награды в зачет Челябинской области принесли Ярослав Бирюков, Евгений Гладских, Данил Истомин и Султан Арчаков.
Напомним, что Челябинская область стала победителем всероссийских соревнований по универсальному бою. В турнире приняли участие спортсмены из 25 регионов.
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