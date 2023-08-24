Челябинские спортсмены завоевали медали Кубка России по аквабайку

Теперь они выступят на чемпионате страны в Москве

В Екатеринбурге завершился финал Кубка России по аквабайку, на котором успешно выступили спортсмены Челябинской области. Они были представлены в четырех классах гонок и завоевали пять медалей. Наши земляки теперь готовятся закрепить успех на чемпионате России, который пройдет с 26 по 27 августа в Москве, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

На соревнованиях в Екатеринбурге были проведены заезды в четырех классах гонок: стоячих гидроциклах GP3 Junior и SKI GP3, сидячих гидроциклах Runabout GP1, а также в дисциплине Freesyle. Во всех этих гонках сумели проявить себя спортсмены Челябинской области.

Так, в классе GP3 победу на финале Кубка России одержал Николай Иванов. Он же и стал обладателем трофея в общем зачете. В этой же дисциплине, заняв второе и третье места на соревнованиях в Екатеринбурге, занял итоговое третье место еще один челябинец, Лев Шишкин. Еще одна бронза в активе Артема Горяева в дисциплине Freestyle. Порадовала высоким результатом и Милена Хайруллова. Она стала серебряным призером в классе GP2 Junior.

Отметим, что основными соперниками наших ребят были спортсмены из Москвы. Теперь южноуральцы готовятся к новому противостоянию: в столице в эти выходные, 26—27 августа, пройдет чемпионат России по аквабайку.