Челябинские спортсмены завоевали медали чемпионата России по паракарате

Призерами соревнований среди атлетов с ПОДА стали четыре южноуральца

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по карате среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Призерами соревнований стали четыре спортсмена Челябинской области. Они завоевали право представить страну на чемпионате Европы — 2026 в Германии, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Состязания в Екатеринбурге собрали около 500 сильнейших паракаратистов из 80 регионов страны. Четыре медали завоевали представители Челябинской области. Они стали призерами соревнований в дисциплине ПОДА-ката.

Так, чемпионом России стал Евгений Алексеев, серебряная медаль в активе Елены Умориной. Бронзовые награды завоевали Евгений Коробейников и Валерий Зайков. Тренером южноуральской команды на соревнованиях выступил Александр Светкин.

По результатам чемпионата России наши спортсмены вошли в состав национальной сборной и получат возможность представить страну на чемпионате Европы — 2026 в Германии.