Челябинские спортсмены завоевали Кубок России по мотокроссу

В соревнованиях приняли участие более 200 лучших гонщиков страны

В Костромской области завершился командный Кубок России по мотокроссу. В соревнованиях приняли участие более двухсот гонщиков страны и ближнего зарубежья. Две награды по итогам состязаний завоевали мотоспортсмены Челябинска — команда спортшколы стала третьей, а команда мастеров Высшей лиги — чемпионом турнира, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Команда — победитель Кубка России и призеры были определены по сумме очков, набранных спортсменами за участие в трех заездах. Бронзовыми призерами завершившихся соревнований стали Александр и Вячеслав Анферовы, Александр Задоров и Илья Лысак.

Подтвердили свои чемпионские амбиции сильнейшие представители челябинской команды мастеров Высшей лиги. Они завоевали Кубок России, уверенно выиграв общий зачет. В составе победителей обладателями трофея стали Всеволод Брыляков, Михаил Козлов, Артемий Назаров, Александр Шершнев и Егор Фролов.

На соревнования приехали 200 лучших гонщиков России и ближнего зарубежья. В этом году соревнования прошли в новом формате. В командном зачете допускалось участие сборных как профессиональных, так и любительских клубов и секций по мотокроссу. Были выявлены не только лучшие региональные команды страны, но и лучшие тренеры, которые много лет занимаются развитием российского мотоспорта.

Наставники челябинских спортсменов тоже удостоились наград. Виктор Иванович Губарев и Алексей Александрович Платонов были отмечены за успехи команды спортшколы. Были награждены за победу в соревнованиях и тренеры Владимир Васильевич Земсков и Александр Николаевич Платонов.