На проходящем в Тольятти первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет отличились челябинские спортсменки. На дистанции 3000 метров первые два места завоевали южноуральские спортсменки Сусанна Хажиева и Елизавета Егорова, сообщает региональный Минспорт.
На турнире в Тольятти выступают более 500 спортсменов из 60 регионов страны. В первый день соревнований в финальном забеге на 3000 метров отличились сразу две южноуральские спортсменки. Первое место заняла Сусанна Хажиева из Саткинского района с результатом 9:39.01.
А второй к финишу пришла челябинская спортсменка Елизавета Егорова (9:41.61). В шаге от бронзовой медали осталась другая южноуральская атлетка — Арина Кострикова (9:56.19).
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