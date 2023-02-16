Челябинские спортсмены завоевали две медали на первенстве России по легкой атлетике

Золотую и серебряную награду получили Сусанна Хажиева и Елизавета Егорова

На проходящем в Тольятти первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет отличились челябинские спортсменки. На дистанции 3000 метров первые два места завоевали южноуральские спортсменки Сусанна Хажиева и Елизавета Егорова, сообщает региональный Минспорт.На турнире в Тольятти выступают более 500 спортсменов из 60 регионов страны. В первый день соревнований в финальном забеге на 3000 метров отличились сразу две южноуральские спортсменки. Первое место заняла Сусанна Хажиева из Саткинского района с результатом 9:39.01.А второй к финишу пришла челябинская спортсменка Елизавета Егорова (9:41.61). В шаге от бронзовой медали осталась другая южноуральская атлетка — Арина Кострикова (9:56.19).Добавим, что накануне в Сочи на командном чемпионате России по спортивной ходьбе южноуральские легкоатлеты завоевали пять медалей. Очередную победу одержал лидер национальной сборной Василий Мизинов.