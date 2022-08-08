В Екатеринбурге прошли всероссийские соревнования по армрестлингу «Кубок Урала». Челябинским спортсменам удалось добыть десять наград турнира: одну золотую, три серебряных и шесть бронзовых медалей, сообщает региональный Минспорт.

Победителем стала Виктория Гасс в категории до 55 кг, также спортсменка заняла второе место в абсолютной категории на правую руку. Серебро добыли Илья Паздников (до 90 кг) и Нияз Хусаинов (до 60 кг). Бронзовые медали завоевали Дарья Стародубцева (до 50 кг), Инна Филипова (до 55 кг). Светлана Паздникова (до 65 кг). Аркадий Шарапов (свыше 110 кг), Иван Костров (до 110 кг) и Максим Попов в абсолютной категории на левую руку.

Напомним, что спортсмены Челябинской области стали победителями Всероссийских сельских игр — 2022. В течение четырех соревновательных дней атлеты выявляли сильнейших в 14 видах программы, в том числе и армрестлинге.