В Екатеринбурге прошли всероссийские соревнования по армрестлингу «Кубок Урала». Челябинским спортсменам удалось добыть десять наград турнира: одну золотую, три серебряных и шесть бронзовых медалей, сообщает региональный Минспорт.
Победителем стала Виктория Гасс в категории до 55 кг, также спортсменка заняла второе место в абсолютной категории на правую руку. Серебро добыли Илья Паздников (до 90 кг) и Нияз Хусаинов (до 60 кг). Бронзовые медали завоевали Дарья Стародубцева (до 50 кг), Инна Филипова (до 55 кг). Светлана Паздникова (до 65 кг). Аркадий Шарапов (свыше 110 кг), Иван Костров (до 110 кг) и Максим Попов в абсолютной категории на левую руку.
Напомним, что спортсмены Челябинской области стали победителями Всероссийских сельских игр — 2022. В течение четырех соревновательных дней атлеты выявляли сильнейших в 14 видах программы, в том числе и армрестлинге.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес