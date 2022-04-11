В Томске прошло первенство России по подводному плаванию. На соревнованиях выступило около 400 пловцов из 23 регионов России. Три южноуральских спортсмена завоевали три серебряные и одну бронзовую медаль, сообщает федерация подводного спорта Томской области.
Южный Урал на соревнованиях представляли 12 спортсменов. Трое из них поднялись на пьедестал почета. Егор Огнев стал вторым на дистанциях 50 метров — ныряние и 100 метров — подводное плавание, Василиса Барыкина также завоевала серебро в подводном плавании на четырехсотметровке, а Максим Путилов на этой же дистанции стал третьим.
«Ребята показали хорошие результаты. Кто-то выступил чуть лучше, чем ожидали, кто-то, наоборот, чуть хуже. Но в любом случае в этом году на счету команды четыре медали, тогда как в прошлом году на первенстве нашим пловцам не удалось войти в число призеров. Спортсмены показали хорошее время на дистанциях, результаты на уровне мастеров спорта», — рассказал старший тренер отделения подводного спорта МБУ СШОР № 7 Евгений Богданов.
Отметим, что впереди у челябинских пловцов чемпионат России, который пройдет в Санкт-Петербурге с 29 апреля по 4 мая. В состязаниях в составе южноуральской сборной примут участие 10 человек, в том числе успешно выступившие юниоры. Для российских пловцов в ластах турнир станет завершающим в сезоне.
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