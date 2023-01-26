Челябинские спортсмены завоевали четыре медали на первенстве России по джиу-джитсу

Три южноуральских бойца получили путевки на первенства Европы и мира

В Конаково (Тверская область) завершилось первенство России по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 16 лет и среди юниоров и юниорок до 21 года. Спортсмены сражались не только за медали, но и за путевки на первенство Европы и мира. Челябинские бойцы завоевали четыре награды и три путевки на международные турниры, сообщает региональный Минспорт.Более 1000 юных спортсменов из 39 регионов России выступили в трех дисциплинах: «файтинг» — поединки, «Не-Ваза» — борьба лежа и «Дуо-систем» — ката парное. Челябинскую область на турнире представляли 16 бойцов из восьми южноуральских академий.Серебряные медали в дисциплине «Файтинг» завоевали Егор Симонов (МАУДО «Самурай») и Дана Кириченко (МБУДО «Символ сакура»; вес до 45 кг). Также бронзу в этой дисциплине добыл Матвей Кириченко (МАУДО «Фудо»). В дисциплине «Не-Ваза» хорошо отборолась и завоевала серебро Дана Кириченко (МБУДО «Символ сакура»; вес до 45 кг).Далее в марте южноуральские спортсмены выступят на первенстве Европы в Париже, а позже в июне на первенстве мира-2023 в Астане. Напомним, что в 2021 году челябинский спортсмен завоевал серебро на чемпионате мира по джиу-джитсу. Михаил Костюк занял второе место в дисциплине «файтинг».