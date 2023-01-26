В Конаково (Тверская область) завершилось первенство России по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 16 лет и среди юниоров и юниорок до 21 года. Спортсмены сражались не только за медали, но и за путевки на первенство Европы и мира. Челябинские бойцы завоевали четыре награды и три путевки на международные турниры, сообщает региональный Минспорт.
Более 1000 юных спортсменов из 39 регионов России выступили в трех дисциплинах: «файтинг» — поединки, «Не-Ваза» — борьба лежа и «Дуо-систем» — ката парное. Челябинскую область на турнире представляли 16 бойцов из восьми южноуральских академий.
Серебряные медали в дисциплине «Файтинг» завоевали Егор Симонов (МАУДО «Самурай») и Дана Кириченко (МБУДО «Символ сакура»; вес до 45 кг). Также бронзу в этой дисциплине добыл Матвей Кириченко (МАУДО «Фудо»). В дисциплине «Не-Ваза» хорошо отборолась и завоевала серебро Дана Кириченко (МБУДО «Символ сакура»; вес до 45 кг).
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес