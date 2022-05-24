В Московской области на базе спорткомплекса усадьбы Ершово прошел Кубок России по всестилевому карате — 2022. Участниками соревнований стали 297 человек из 38 регионов страны. Южноуральские спортсмены завоевали в общей сложности четыре медали турнира, сообщает региональный Минспорт.
Медали были разыграны в трех дисциплинах: ОК — ограниченный контакт, ПК — полный контакт без средств защиты и СЗ — полный контакт в средствах защиты. Под руководством тренера Илдара Рифовича Сайранова команда спортивной школы «Конас» вернулась с четырьмя наградами.
Победителем турнира в весовой категории до 64 килограммов стал Игорь Прохоров. Серебряная медаль у Никиты Клюха (до 90 кг). Бронзовые награды завоевали Ксения Фомина (до 60 кг) и Юлия Пантелеева (до 76 кг).
Напомним, что южноуральские спортсмены завоевали шесть медалей чемпионата мира по всестилевому карате. В соревнованиях приняли участие более двухсот спортсменов из шести стран.
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