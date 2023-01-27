Сегодня, 27 января, в Казани завершились Единые игры Специальной Олимпиады (ЕИСО). В этом году в соревнованиях выступило более двух тысяч атлетов с интеллектуальными нарушениями из России и зарубежных стран по 18 видам спорта (8-зимним и 10-летним). Челябинские спортсмены добыли 44 медали: 21 золотую, 14 серебряных и 9 бронзовых, сообщает региональный Минспорт.
На международных соревнованиях Южный Урал представляли 60 спортсменов. Они приняли участие в турнирах по легкой атлетики, бадминтону, плаванию, баскетболу, лыжным гонкам, бегу на снегоступах, футзалу и горнолыжному спорту.
«Это не просто соревнования, это активное выстраивание системы гуманистических ценностей в Российской Федерации. Здесь мы все едины, и педагоги, и тренеры, и спортсмены, это некая модель нашей жизни, которую мы должны продемонстрировать всему миру», — отметил министр спорта России Олег Матыцин.
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