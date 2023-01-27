Челябинские спортсмены завоевали 44 награды на Единых играх Специальной Олимпиады

В соревнованиях приняло участие более двух тысяч атлетов по 18 видам спорта

«Это не просто соревнования, это активное выстраивание системы гуманистических ценностей в Российской Федерации. Здесь мы все едины, и педагоги, и тренеры, и спортсмены, это некая модель нашей жизни, которую мы должны продемонстрировать всему миру»,

— отметил министр спорта России Олег Матыцин.

Сегодня, 27 января, в Казани завершились Единые игры Специальной Олимпиады (ЕИСО). В этом году в соревнованиях выступило более двух тысяч атлетов с интеллектуальными нарушениями из России и зарубежных стран по 18 видам спорта (8-зимним и 10-летним). Челябинские спортсмены добыли 44 медали: 21 золотую, 14 серебряных и 9 бронзовых, сообщает региональный Минспорт.На международных соревнованиях Южный Урал представляли 60 спортсменов. Они приняли участие в турнирах по легкой атлетики, бадминтону, плаванию, баскетболу, лыжным гонкам, бегу на снегоступах, футзалу и горнолыжному спорту.Добавим, что накануне в Белорецке завершился Кубок России по горнолыжному спорту среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Чемпионом соревнований стал южноуральский спортсмен Леонид Карабицкий. Лыжник из Трехгорного завоевал золотую медаль в дисциплине супергигант.