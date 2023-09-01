Челябинские спортсмены завоевали 35 наград на Международном фестивале университетского спорта

Команда УралГУФКа заняла 8 место в командном зачете

В Екатеринбурге завершился первый Международный фестиваль университетского спорта. В соревнованиях приняли участие более 2000 человек из 36 стран мира. Челябинскую область на турнирах представляли студенты трех вузов. В общей сложности южноуральские спортсмены сумели завоевать 35 наград, сообщает региональный Минспорт.



За медали в 14 видах спорта боролись спортсмены из России, Аргентины, Армении, Бангладеш, Бразилии, Гватемалы, Ирана, Кыргызстана, Мексики, Сербии. Челябинскую область на соревнованиях представляли студенты Южно-Уральского государственного университета, Уральского государственного университета физической культуры и Магнитогорского государственного технического университета им. Носова.



Южноуральские спортсмены сражались за медали и звание сильнейших в боксе, дзюдо, тхэквондо, прыжках в воду, баскетболе 3×3, бадминтоне и настольном теннисе. По итогу соревнований спортсмены Челябинской области завоевали 35 медалей различного достоинства: дзюдо — две бронзовые медали, прыжки в воду — одна «бронза», бокс — 8 медалей (2 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые), настольный теннис — 12 медалей (3 золотые, 4 серебряные, 5 бронзовых) и тхэквондо — 12 медалей (4 золотые, 3 серебряных, 5 бронзовых).



Добавим, что в неофициальном командном зачете по итогам Международного фестиваля университетского спорта студенты УралГУФКа вошли в Топ-10, заняв 8 место.

