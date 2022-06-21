Челябинские легкоатлеты завоевали 17 медалей на чемпионате России

В турнире среди спортсменов с ПОДА выступили команды из 53 регионов страны

В Чебоксарах на арене стадиона «Олимпийский» прошел чемпионат России спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «легкая атлетика» и Открытые всероссийские спортивные соревнования «Мы вместе. Спорт». Челябинские спортсмены завоевали 17 наград: 4 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Команда Челябинской области завоевала 17 медалей разного достоинства, спортсмены Дмитрий Клоков и Алексей Макаров обновили рекорды России на 100 метров и 5000 метров соответственно. На дистанции 5000 метров весь пьедестал заняла команда Челябинской области.

Две золотые медали в копилку команды принес Алексей Котлов на дистанции 200 и 400 метров.1-е место на дистанции 5000 метров завоевал Алексей Макаров. Еще одно золото — в активе у Анны Сапожниковой в прыжках в длину.

Пять серебряных медалей у спортсменов из Челябинской области — Дмитрия Клокова (200 метров), Евгения Голощапова (400 метров), Вадима Кочурова (5000 м), в толкании ядра у Ольги Буниной и в метании копья у Виктора Тагирова.

Восемь бронзовых наград для Челябинской области завоевал Дмитрий Клоков (100 метров), три медали бронзового достоинства — у Александры Авсюкевич (100, 200 и 400 метров), две медали за 3-е место на дистанции 800 и 5000 метров — у Евгения Голощапова. Вадим Кочуров занял третью ступень пьедестала на дистанции 1500 метров, и в толкании ядра Азалия Исмагилова также заняла 3-е место.

Столь представительную команду на чемпионат России готовили тренеры Ольга Бунина, Анна Бланк, Владислав Ширяев, Виктор Слободчиков, Денис Блажко.

Добавим, что в рамках чемпионата России также состоялись открытые всероссийские спортивные соревнования по легкой атлетике лиц с ПОДА «Мы вместе. Спорт», в которых, помимо российских атлетов, приняли участие спортсмены из Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики.