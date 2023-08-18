В Екатеринбурге с 19 по 31 августа состоится международный фестиваль студенческого спорта. За медали в 14 видах спорта будут сражаться спортсмены из России, Аргентины, Армении, Бангладеш, Бразилии, Гватемалы, Ирана, Кыргызстана, Мексики, Сербии. Челябинскую область на соревнованиях представят студенты трех вузов. Они будут бороться за медали в семи видах спорта, сообщает региональный Минспорт.
В фестивале примут участие студенты Южно-Уральского государственного университета, Уральского государственного университета физической культуры и Магнитогорского государственного технического университета им. Носова. 55 южноуральских спортсменов будут бороться за медали и звание сильнейших в боксе, дзюдо, тхэквондо, прыжках в воду, баскетболе 3x3, бадминтоне и настольном теннисе.
На соревнованиях выступят серебряный призер этапа международных соревнований по дзюдо Russian Judo Tour Юлия Крутихина, призер чемпионата России по прыжкам в воду Григорий Иванов, призер чемпионата России по боксу Елизавета Карташкова и другие спортсмены.
В прямом эфире церемонию открытия Международного фестиваля университетского спорта в воскресенье, 20 августа, в 19:00 покажет телеканал ОТВ-Челябинск, а также трансляция будет на сайте 1obl.tv.
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