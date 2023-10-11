В Оренбурге с 14 по 15 октября пройдет чемпионат и первенство России по легкоатлетическому кроссу. В соревнованиях примут участие пять челябинских легкоатлетов и еще 17 спортсменов из других городов региона, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.
На всероссийских соревнованиях легкоатлеты выступят в четырех возрастных категориях: молодежь, юниоры, старшие и средние юноши. Им предстоит преодолеть две дистанции. Юноши и юниоры побегут четыре этапа по 1000 метров и смешанная команда — шесть этапов по 1000 метров.
В соревнованиях примут участие пять бегунов челябинской СШОР № 1 по легкой атлетике, которые ранее стали чемпионами на чемпионате и первенстве УрФО в Миассе. Также на турнире в Оренбурге выступят еще 17 спортсменов из Магнитогорска, Карталов, Уйского и Миасса.
Добавим, что ранее в Челябинске на стадионе имени Елены Елесиной завершился чемпионат России по легкой атлетике и 17-й этап легкоатлетической серии «Королева спорта». В соревнованиях выступили около 800 атлетов из 69 российских регионов и Белоруссии. Челябинским спортсменам удалось завоевать две золотые медали на домашнем турнире.
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