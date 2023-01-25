Челябинские спортсмены стали призерами Всероссийских соревнованиях по современному пятиборью

Четыре награды завоевали воспитанники СШОР «Рифей»

В Новосибирске прошли Всероссийские соревнования по современному пятиборью в дисциплинах троеборье и четырехборье. Три бронзовые и одну серебряную медаль завоевали воспитанники СШОР «Рифей», сообщает региональный Минспорт.



В соревнованиях по программе четырехборье (фехтование, стрельба, бег и плавание) бронзу завоевал Дмитрий Терещенко. В этой же дисциплине третье место заняла южноуральская команда: Дмитрий Терещенко, Данил Ильясов, Давид Долунц.



В дисциплине троеборья (плавание, стрельба и бег) в командном зачете серебряными призерами стали южноуральцы Никита Янгузаров, Данил Ильясов, Давид Долунц. В личном зачете бронзовую медали добыл Данил Ильясов.

