В Новосибирске прошли Всероссийские соревнования по современному пятиборью в дисциплинах троеборье и четырехборье. Три бронзовые и одну серебряную медаль завоевали воспитанники СШОР «Рифей», сообщает региональный Минспорт.
В соревнованиях по программе четырехборье (фехтование, стрельба, бег и плавание) бронзу завоевал Дмитрий Терещенко. В этой же дисциплине третье место заняла южноуральская команда: Дмитрий Терещенко, Данил Ильясов, Давид Долунц.
В дисциплине троеборья (плавание, стрельба и бег) в командном зачете серебряными призерами стали южноуральцы Никита Янгузаров, Данил Ильясов, Давид Долунц. В личном зачете бронзовую медали добыл Данил Ильясов.
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