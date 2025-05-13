Челябинские спортсмены стали призерами турнира по айкидо

А еще завоевали путевки на летнюю Спартакиаду молодежи России

В Республике Марий Эл прошел представительный турнир по айкидо, который стал заключительным этапом отбора на VI летнюю Спартакиаду молодежи России. Успешно в нем выступили спортсмены Челябинской области. Они завоевали шесть медалей и теперь будут готовиться к еще более статусным соревнованиям, сообщает региональный Минспорт.

Чемпионат и первенство Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов по айкидо принял поселок Медведево в Республике Марий Эл. Здесь боролись за медали представители девяти регионов страны, в том числе из Челябинской области.

Южноуральцы успешно выступили в трех дисциплинах айкидо. Так, в групповом разряде (дзюи-вадза) победу одержал Игорь Чепурных, серебро досталось Александру Корюкину, бронза — Максиму Корюкину и Руслану Гиниятову.

Кроме того, стали призерами наши земляки в других дисциплинах, отличились Дмитрий Кнауц, Артем Толмачев, Руслан Гиниятов. Все они занимаются под руководством тренеров Сергея Плеханова и Виктора Садыкова.