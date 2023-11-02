В Тольятти подвели итоги всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие более 220 спортсменов из 21 регионов. Челябинские спортсмены показали хорошие результаты, завоевав 10 медалей, сообщает региональный Минспорт.
В состав Челябинской области вошли семь спортсменов: Максим Свирский, Алексей Кулябов, Владимир Поклонский, Хавансон Тагаймуродова, Елена Харитонова, Мария Первухина, Данил Бакланов. В общей сложности южноуральцы завоевали 10 наград: четыре золотых, три серебряных и три бронзовых медалей.
Отметим, что Специальная олимпиада — это международная благотворительная организация, которая проводит спортивные соревнования для людей с проблемами интеллекта. Ее цель — помочь таким людям принимать полноценное и продуктивное участие в жизни общества через спорт.
Добавим, что накануне челябинские легкоатлеты стали призерами чемпионата и первенства России. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 имени Елены Елесиной завоевали полный комплект наград.
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