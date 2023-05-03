В Чехове (Московская область) завершилось первенство России по боксу среди юношей 15—16 лет, посвященное памяти заслуженного тренера СССР Валерия Белова. В турнире приняли участие около 300 спортсменов из 68 регионов России. Южноуральские спортсмены завоевали две медали в весовых категориях до 52 кг и свыше 80 кг, сообщает региональный Минспорт.
Во дворце спорта «Олимпийский» были разыграны медали в 13 весовых категориях. Серебряным призером первенства страны в весовой категории до 52 кг стал Иван Добрынин из Златоуста. Трехкратный победитель первенств УрФО победил соперников из Крыма и Москвы, однако в финальном бою уступил спортсмену из Курской области, завоевав серебро.
«В целом выступлением Ивана мы довольны. Он вошел в состав национальной сборной команды РФ», — прокомментировал наставник Ивана Антон Блинов.
В весовой категории свыше 80 кг бронзовую медаль завоевал магнитогорец Иван Байбаков, ученик Николая Аршиненкова и Ивана Моськина. Иван Байбаков провел четыре боя, взяв верх над соперниками из РСО Алания, Новосибирской и Белгородской областей, но проиграл боксеру из Красноярского края. Для южноуральского бойца эта медаль стала первой в карьере на первенстве России.
«Выступлением Ивана мы очень довольны. Спортсмен выполнил все установки тренера, попал в состав сборной команды страны, поэтому в планах у нас участие в тренировочных мероприятиях вместе с национальной командой, будем набирать свою лучшую форму и продолжать работать», — рассказал тренер бронзового призера Николай Аршиненков.
Кроме того, организаторы вечера профессионального бокса, который пройдет 12 мая в челябинском ДС «Юность», назвали первых участников турнира. В «Битве на Урале» сразятся три южноуральских боксера — Максим Стахеев, Андрей Стоцкий и переехавший в Челябинскую область кубинец Мигель Байона.
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