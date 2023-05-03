Челябинские спортсмены стали призерами первенства России по боксу

Южноуральские бойцы прошли отбор в сборную страны

«В целом выступлением Ивана мы довольны. Он вошел в состав национальной сборной команды РФ»,

— прокомментировал наставник Ивана Антон Блинов.

«Выступлением Ивана мы очень довольны. Спортсмен выполнил все установки тренера, попал в состав сборной команды страны, поэтому в планах у нас участие в тренировочных мероприятиях вместе с национальной командой, будем набирать свою лучшую форму и продолжать работать»,

— рассказал тренер бронзового призера Николай Аршиненков.