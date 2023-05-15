В Уфе завершились первенство и чемпионат мира по универсальному бою — 2023. В международных соревнованиях приняли участие более 600 бойцов из 80 команд. Южноуральские спортсмены в составе сборной России показали выдающиеся результаты, завоевав 12 наград различного достоинства, сообщает региональный Минспорт.
Лучшие универсальные бойцы, представляющие 10 стран, боролись за медали в дисциплине «средства защиты». В соревнованиях в составе сборной России приняли участие спортсмены из Магнитогорска, Златоуста и Челябинска. По итогу двух дней турнира южноуральские бойцы завоевали семь золотых, три серебряные, две бронзовые медали.
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