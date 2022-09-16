В городе Салавате (Башкортостан) завершилась XIII Всероссийская летняя Спартакиада по спорту глухих среди юношей и девушек до 18 лет. По итогам состязаний по пяти видам спорта сборная Челябинской области заняла третье общекомандное место, сообщает региональный Минспорт.
Соревнования прошли по баскетболу, плаванию, настольному теннису, легкой атлетике и велоспорту. В соревнованиях приняли участие 364 спортсмена из 36 регионов страны. Челябинскую область представляли команды по баскетболу, настольному теннису и плаванию — 32 спортсмена и 4 тренера.
В плавание Артем Лычкин завоевал золото на дистанции 50м, 100м и 200м (брасс). Аниса Хабибуллина заняла 2 место на дистанции 200м (вольный стиль). Смешанная команда заняла 1 место в эстафете 4×100м (комбинированная).
Баскетбольная команда девушек Челябинской области заняла 2 место. Команда юношей также завоевала серебро. Коллектив юношей Челябинской области по настольному теннису в командных соревнованиях заняла 3 место.
Напомним, что Всероссийская спартакиада в Челябинске вошла в топ‑30 лучших соревнований мира. По рейтингу World Athletics турнир в столице Южного Урала расположился на 16‑м месте.
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