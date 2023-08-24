В Екатеринбурге проходит Международный фестиваль студенческого спорта, в рамках которого состоялись женский турнир по боксу и соревнования по дзюдо. Челябинские спортсменки завоевали пять медалей различного достоинства, а южноуральские дзюдоисты добыли две бронзовые награды, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Чемпионкой Международного фестиваля университетского спорта на турнире по боксу стала Елизавета Карташкова. В финале в весовой категории 54 кг студентка УралГУФКа взяла верх над соотечественницей Валерией Линьковой. Серебряные медали добыли Анастасия Кононова (60 кг, ЮУрГУ) и Ланна Малюганова (63 кг, УралГУФК). А бронзовыми призерами стали Виктория Королева (60 кг) и Алена Касьянова (66 кг, обе УралГУФК).

Кроме того, накануне челябинские дзюдоисты также стали призерами Международного фестиваля университетского спорта. Клим Калинин и Егор Малкин завоевали бронзовые медали в весовых категориях 73 кг и 90 кг соответственно.

Напомним, что в Екатеринбурге проходит первый Международный фестиваль университетского спорта, который продлится до 31 августа. Участие в мероприятии принимают более 2,3 тысячи человек из 36 стран мира. Челябинскую область на соревнованиях представляют студенты трех вузов. Они сражаются за медали в семи видах спорта.

Фото: Федерация бокса Челябинской области, Центр олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера. 