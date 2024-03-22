Челябинские спортсмены стали призерами ледового гала‑шоу «Кристалл» в Москве

Медали завоевали конькобежка Екатерина Алдошкина и шорт‑трекист Даниил Николаев

В ледовом комплексе «Крылатское» в Москве завершилось необычное гала-шоу «Кристалл» с участием сильнейших спортсменов России по конькобежному спорту и шорт-треку. В эстафетных забегах призерами соревнований стали и челябинские спортсмены. Медали завоевали Даниил Николаев и Екатерина Алдошкина, сообщает Союз конькобежцев России.

Ледовое шоу «Кристалл» — это первое спортивно-развлекательное мероприятие в истории российского конькобежного спорта и шорт-трека. В спортивных забегах в нем приняли участие сильнейшие спортсмены страны в двух видах спорта. Кроме того, вышли на лед и олимпийские чемпионы в других видах спорта. Среди них — футболист Алексей Смертин, фигуристка Ирина Роднина, легкоатлет Юрий Борзаковский и другие. Они состязались в показательных забегах.

В состав смешанной эстафеты 500 метров входили как конькобежцы, так и шорт-трекисты. В этом виде программы лучший результат показал квартет в составе: Софья Бойцова, Алина Ащеулова, Виктор Лобас и Даниил Николаев из Челябинска. В суперспринтерской эстафете по шорт-треку (2×50 метров) второй результат у дуэта Екатерина Алдошкина (Челябинск) / Владимир Балбеков (Санкт-Петербург).

Отметим, что в соревнованиях выступили все сильнейшие российские конькобежцы и шорт-трекисты. В большинстве видов программы победу одержали представители «классических» коньков. Спринтерские 100‑метровые забеги выиграли Ангелина Голикова и Руслан Мурашов. В гонках на выбывание среди женщин не было равных Екатерине Кошелевой, а среди мужчин — Даниилу Алдошкину.