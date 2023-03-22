Челябинские спортсмены стали призерами Кубка России по паракарате

Южноуральские каратисты завоевали три медали

В подмосковном Клине завершился Кубок России по паракарате, на котором успешно выступили спортсмены Челябинской области. За медали сражались паракаратисты из 14 регионов. В активе челябинских спортсменов три награды различного достоинства, сообщает региональный Минспорт.



На соревнованиях Челябинскую область представляли четыре спортсмена, трем из них удалось завоевать медали. Серебряным призером Кубка России стал Евгений Коробейников, две бронзовые медали завоевали Елена Уморина и Евгений Алексеев. Паракаратисты выступали под руководством Александры Светкиной.



Добавим, что адаптивное карате (паракарате) — это бесконтактный и безопасный вид спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Им могут заниматься инвалиды практически всех нозологических групп и любого возраста.

