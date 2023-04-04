На реке Миасс возле деревни Прохоровка прошли городские соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях «Весенняя капель 2023», которые собрали более 150 спортсменов из Челябинской и Свердловской областей. Южноуральские спортсмены смогли завоевать три награды, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

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Спортивные туристы боролись за медали в категориях: экипаж К4, экипаж К2, каяк. По итогу соревнований челябинские спортсмены Надежда Цапкова и Мария Ганихина завоевали серебряную и бронзовую медаль в дисциплине каяк. Кроме того, в экипаже К2 первое место заняли туристы из челябинского спортивного комплекса «Рифей» Олеся Зырянова и Нина Ковальчук.

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Челябинцы стали призерами Кубка России по спортивному туризму
Добавим, что ранее челябинцы стали призерами Кубка России по спортивному туризму. Расуль Фаезов и Константин Отто завоевали бронзу на лыжных дистанциях.