Челябинские спортсмены стали призерами кубка по водному туризму «Весенняя Капель»

На реке Миасс соревновались более 150 спортсменов

На реке Миасс возле деревни Прохоровка прошли городские соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях «Весенняя капель 2023», которые собрали более 150 спортсменов из Челябинской и Свердловской областей. Южноуральские спортсмены смогли завоевать три награды, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.Спортивные туристы боролись за медали в категориях: экипаж К4, экипаж К2, каяк. По итогу соревнований челябинские спортсмены Надежда Цапкова и Мария Ганихина завоевали серебряную и бронзовую медаль в дисциплине каяк. Кроме того, в экипаже К2 первое место заняли туристы из челябинского спортивного комплекса «Рифей» Олеся Зырянова и Нина Ковальчук.Добавим, что ранее челябинцы стали призерами Кубка России по спортивному туризму. Расуль Фаезов и Константин Отто завоевали бронзу на лыжных дистанциях.