На реке Миасс возле деревни Прохоровка прошли городские соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях «Весенняя капель 2023», которые собрали более 150 спортсменов из Челябинской и Свердловской областей. Южноуральские спортсмены смогли завоевать три награды, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.
Спортивные туристы боролись за медали в категориях: экипаж К4, экипаж К2, каяк. По итогу соревнований челябинские спортсмены Надежда Цапкова и Мария Ганихина завоевали серебряную и бронзовую медаль в дисциплине каяк. Кроме того, в экипаже К2 первое место заняли туристы из челябинского спортивного комплекса «Рифей» Олеся Зырянова и Нина Ковальчук.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Телефакт. Миасс Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес Суперстар