В столице Казахстана завершился Кубок мира по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 14 лет. В соревнованиях приняли участие более 250 бойцов из 15 стран. Южноуральские спортсменки Александра Филатова и Дилия Закирова завоевали бронзовые награды, сообщает региональный Минспорт.

Воспитанница челябинской МБУ ДО «ИСТОКИ» Александра Филатова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 52 кг. ее тренер Альберт Биксандаев. Дилия Закирова из Еткуля заняла третье место в категории до 36 кг. Тренер спортсменки Алексей Карнот.

Напомним, что челябинский спортсмен завоевал серебро на чемпионате мира по джиу-джитсу. Михаил Костюк занял второе место в дисциплине «файтинг».