В Ханты-Мансийске завершились чемпионаты Уральского Федерального округа среди мужчин и женщин по шахматам. Челябинскую область на соревнованиях представляли шахматисты спортшколы № 9, которым удалось завоевать две медали, сообщает Федерация шахмат России.
На чемпионате УрФО выступили пять южноуральских шахматистов: Ярослав Ремизов, Даяна Насыбуллина, Елизавета Баранова, Арина Алешина и саткинский спортсмен Альберт Байгильдин.
В турнире блица челябинка Елизавета Баранова набрала 11 очков из 13 возможных. По итогу соревнований воспитанница Татьяны Шумякиной стала обладательницей титула вице-чемпионки чемпионата УрФО по блицу.
В классических шахматах хороший результат показал челябинский международный мастер Ярослав Ремизов. Шахматист сыграл вничью с гроссмейстером Алексеем Придорожным (ХМАО) и одержал уверенные победы над обладателями высшего шахматного звания Сергеем Искусных (Тюмень) и Николаем Кабановым (ХМАО).
В последнем туре челябинский шахматист закончил партию с курганцем Тагиром Салемгареевым ничейным результатом, завершив турнир с семью очками из девяти возможных. Ярослав Ремизов поделил первое-второе места турнира с тюменцем Иваном Землянским и получил право выступать в Высшей лиге чемпионата России по шахматам.
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