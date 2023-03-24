Челябинские спортсмены стали призерами чемпионата УрФО по шахматам

Ярослав Ремизов завоевал право выступать в Высшей лиге чемпионата России

В Ханты-Мансийске завершились чемпионаты Уральского Федерального округа среди мужчин и женщин по шахматам. Челябинскую область на соревнованиях представляли шахматисты спортшколы № 9, которым удалось завоевать две медали, сообщает Федерация шахмат России.На чемпионате УрФО выступили пять южноуральских шахматистов: Ярослав Ремизов, Даяна Насыбуллина, Елизавета Баранова, Арина Алешина и саткинский спортсмен Альберт Байгильдин.В турнире блица челябинка Елизавета Баранова набрала 11 очков из 13 возможных. По итогу соревнований воспитанница Татьяны Шумякиной стала обладательницей титула вице-чемпионки чемпионата УрФО по блицу.В классических шахматах хороший результат показал челябинский международный мастер Ярослав Ремизов. Шахматист сыграл вничью с гроссмейстером Алексеем Придорожным (ХМАО) и одержал уверенные победы над обладателями высшего шахматного звания Сергеем Искусных (Тюмень) и Николаем Кабановым (ХМАО).В последнем туре челябинский шахматист закончил партию с курганцем Тагиром Салемгареевым ничейным результатом, завершив турнир с семью очками из девяти возможных. Ярослав Ремизов поделил первое-второе места турнира с тюменцем Иваном Землянским и получил право выступать в Высшей лиге чемпионата России по шахматам.Добавим, что ранее в челябинском Центре международной торговли прошел шахматный фестиваль «Мемориал М. А. Лозоватского». На соревнованиях состоялись три турнира по классическим шахматам, в которых выступили более 330 шахматистов. Обладателем главного кубка стал Бардья Данешвар из Ирана.