В Волгограде прошел чемпионат России по универсальному бою. За медали соревнования сражались 400 спортсменов из 36 регионов России. Успешно на турнире выступили челябинские бойцы, завоевал серебряную и бронзовую медаль, сообщает региональный Минспорт.

Челябинскую область на чемпионате страны представляли Хаял Аббасов, Александр Дурыманов, Степан Разорвин, Залумхан Маматханов, Михаил Демитров, Петр Гельманов и Мария Костюкевич. Южноуральские бойцы выступали в дисциплине «лайт». В этом разделе спортсмены преодолевают полосу препятствий и сразу поднимаются на ринг.

В финальном поединке двукратный чемпион России и мира Александр Дурыманов уступил Дмитрию Петрухину и стал серебряным призером чемпионата России. Бронзовую награду завоевал тренер-преподаватель «Унифайт» Октябрьского района Хаял Аббасов.

Челябинцы стали чемпионами мира по универсальному бою
Добавим, что в прошлом году челябинцы стали чемпионами мира по универсальному бою. Александр Дурыманов, Михаил Демитров и Юлия Капитонова завоевали золотые награды.