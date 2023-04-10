Челябинские спортсмены стали призерами чемпионата России по универсальному бою

В соревнованиях выступили более 400 участников из 36 регионов

В Волгограде прошел чемпионат России по универсальному бою. За медали соревнования сражались 400 спортсменов из 36 регионов России. Успешно на турнире выступили челябинские бойцы, завоевал серебряную и бронзовую медаль, сообщает региональный Минспорт.Челябинскую область на чемпионате страны представляли Хаял Аббасов, Александр Дурыманов, Степан Разорвин, Залумхан Маматханов, Михаил Демитров, Петр Гельманов и Мария Костюкевич. Южноуральские бойцы выступали в дисциплине «лайт». В этом разделе спортсмены преодолевают полосу препятствий и сразу поднимаются на ринг.В финальном поединке двукратный чемпион России и мира Александр Дурыманов уступил Дмитрию Петрухину и стал серебряным призером чемпионата России. Бронзовую награду завоевал тренер-преподаватель «Унифайт» Октябрьского района Хаял Аббасов.Добавим, что в прошлом году челябинцы стали чемпионами мира по универсальному бою. Александр Дурыманов, Михаил Демитров и Юлия Капитонова завоевали золотые награды.