В городе Орле завершился чемпионат России по карате. За медали турнира сражались 300 спортсменов из 44 регионов страны. Победителем состязаний стал южноуральский каратист Александр Пшеницын, а бронзовую медаль завоевал челябинец Евгений Плахутин, сообщает региональный Минспорт.

Александру Пшеницыну не было равных в весовой категории свыше 84 кг. В финальном поединке он одержал победу над соперником из Сахалинской области. Спортсмен челябинской СШОР «Мастер» стал шестикратным чемпионом страны. Другой челябинский спортсмен, чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира Евгений Плахутин, завоевал бронзу в весовой категории 60 кг.

Добавим, что ранее в Калининграде в спорткомплексе «Автотор-Арена» завершились Всероссийские соревнования по карате «Кубок Балтики». За медали в дисциплинах «ката» и «кумите» сражались более 600 спортсменов из 22 регионов страны. Челябинские каратисты завоевали пять медалей различного достоинства.