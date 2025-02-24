Челябинские горнолыжники стали призерами чемпионата России

Соревнования среди атлетов с интеллектуальными нарушениями прошли в Башкортостане

В городе Белорецке завершился чемпионат России по горнолыжному спорту среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Эти старты собрали 47 участников из 9 регионов страны. Четыре медали завоевали южноуральские горнолыжники, причем три из них — Леонид Карабицкий, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

На соревнования в город Белорецк (Республика Башкортостан) отправились три южноуральских спортсмена — Анастасия Аксенова, Леонид Карабицкий и Тихон Воложанин. Совместными усилиями они завоевали четыре медали.

Так, серебряным призером в слаломе стала Анастасия Аксенова. Три медали — в активе Леонида Карабицкого. Южноуральский горнолыжник показал второй результат в слаломе и дважды занял третье место — в супергиганте и слаломе-гиганте.

Отметим, что спортсмены тренируются под руководством Владимира Мельнова, Ольги Борщевой, Людмилы и Вадима Коротковых.