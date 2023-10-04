В Екатеринбурге завершился турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Ратиборец». На юношеских соревнованиях отличные результаты показали челябинские бойцы. Южноуральские спортсмены завоевали 16 наград и заняли первое место в общекомандном зачете, сообщает региональный Минспорт.

В турнире среди юношей 16—17 лет чемпионские пояса завоевали Дмитрий Черниюк, Данил Трушников и Андрей Королев (все — «Уральский витязь»). Второе и третье место заняли Масрур Нуридинов (Boa Fight Club) и Дмитрий Тыщенко («Уральский витязь») соответственно.

В разделе среди бойцов 14—15 лет южноуральские спортсмены в общей сложности завоевали 10 наград: 2 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. В турнире у девушек (14—15 лет) чемпионкой стала Полина Мосина из челябинского клуба «Уральский витязь». Следующий турнир по ММА для южноуральских спортсменов пройдет в Каслях 21 октября.

Добавим, что ранее в Челябинске завершился Кубок Законодательного собрания Челябинской области по смешанному боевому единоборству (ММА). Межрегиональный турнир прошел среди мужчин старше 18 лет и юношей 16—17 лет. Более 100 бойцов из 25 регионов сошлись в южноуральском октагоне.