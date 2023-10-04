В Екатеринбурге завершился турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Ратиборец». На юношеских соревнованиях отличные результаты показали челябинские бойцы. Южноуральские спортсмены завоевали 16 наград и заняли первое место в общекомандном зачете, сообщает региональный Минспорт.
В турнире среди юношей 16—17 лет чемпионские пояса завоевали Дмитрий Черниюк, Данил Трушников и Андрей Королев (все — «Уральский витязь»). Второе и третье место заняли Масрур Нуридинов (Boa Fight Club) и Дмитрий Тыщенко («Уральский витязь») соответственно.
В разделе среди бойцов 14—15 лет южноуральские спортсмены в общей сложности завоевали 10 наград: 2 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. В турнире у девушек (14—15 лет) чемпионкой стала Полина Мосина из челябинского клуба «Уральский витязь». Следующий турнир по ММА для южноуральских спортсменов пройдет в Каслях 21 октября.
Добавим, что ранее в Челябинске завершился Кубок Законодательного собрания Челябинской области по смешанному боевому единоборству (ММА). Межрегиональный турнир прошел среди мужчин старше 18 лет и юношей 16—17 лет. Более 100 бойцов из 25 регионов сошлись в южноуральском октагоне.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города