Челябинские спортсмены приняли участие в Спартакиаде Союзного государства Россия — Беларусь

Южноуральские студенты вошли в команду по легкой атлетике и плаванию

В Волгограде с 4 по 9 октября проходит второй этап Спартакиады Союзного государства Россия — Беларусь для детей и юношества. Челябинскую область на этих соревнованиях представляют студенты Челябинского энергетического колледжа имени С. М. Кирова и Златоустовского техникума технологий и экономики, сообщает региональный Минспорт.



В Спартакиаде приняли участие почти 300 юношей и девушек 2003—2005 годов рождения. Помимо соревновательной части, для всех участников запланирована обширная культурно-развлекательная программа.



На старт вышли учащиеся профессиональных образовательных организаций и учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Соревнования по легкой атлетике, плаванию и футболу пройдут на современной спортивной базе Волгоградской государственной академии физической культуры.



Студенты из Челябинского энергетического колледжа имени С. М. Кирова вошли в команду по легкой атлетике. В состав команды по плаванию вошли студенты Златоустовского техникума технологий и экономики.



Отметим, что Спартакиада Союзного государства проводится в целях укрепления дружеских связей между российскими и белорусскими школьниками и студентами, развития детско-юношеского спорта как приоритетного направления социальной политики наших стран, а также пропаганды здорового образа жизни.



Автор: Степан Тимощук

