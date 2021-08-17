Челябинские спортсмены претендуют на шесть медалей Паралимпийских игр

Об этом сообщил директор Регионального центра по адаптивным видам спорта Павел Титов

С 24 августа по 5 сентября в Токио состоится Паралимпиада, в которой примет участие и сборная России. В список спортсменов вошли пять южноуральцев, представляющих два вида спорта: плавание и легкую атлетику. От них ожидают как минимум пять-шесть наград высшей пробы. Об этом сообщил сегодня на конференции директор Регионального центра по адаптивным видам спорта Павел Титов.

«Наши паралимпийцы должны забрать в лучшем случае девять медалей. А так, ждем от них пять-шесть. Но в любом случае все представители Южного Урала станут призерами, ведь они входят в 10 лучших в мире», — делится ожиданиями от предстоящих соревнований Павел Титов.

Из-за переноса соревнований и затяжной подготовки не всем спортсменам удалось отобраться на Игры: некоторым не хватило соревновательного опыта, достаточного количества баллов для закрепления в составе Паралимпийской сборной России. Но те, кому удалось попасть в команду, усиленно готовятся к отправлению в японскую столицу.

«Наши атлеты улетают заранее, уже 19 августа. Это делается для того, чтобы пройти адаптацию и перенести акклиматизацию до начала основного соревновательного процесса. Есть, конечно, спортсмены, которые начали подготовку задолго до отъезда. Они перешли на другой часовой пояс: вставали утром раньше и подстраивали тренировки под японское время», — добавил Павел Титов.

Напомним, что Южный Урал на Паралимпийских играх-2020 будут представлять пять атлетов: Александр Ширин, Анна Сапожникова, Елена Шах (все — легкая атлетика), Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев (оба — плавание) уже послезавтра отправятся в Токио.

Автор: София Поромова.