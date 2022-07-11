Челябинские спортсмены завоевали Кубок России по мотокроссу

Южноуральцы выиграли в личном и командном первенстве

В Каменске-Уральском (Свердловская область) прошел заключительный, четвертый, этап Кубка России по мотокроссу. Южноуральские спортсмены завоевали пять наград в личном первенстве и стали победителями соревнований в командном зачете, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

По результатам трех предыдущих этапов Кубка России мотогонщики из челябинской команды неоднократно становились победителями и призерами соревнований. Подтвердили они статус фаворитов и на заключительном этапе, прошедшем в минувшие выходные в Каменске-Уральском. В командном зачете они обошли главных конкурентов их ХМАО и Свердловской области, выиграв общий зачет.

В личном первенстве победителями в различных классах стали Михаил Козлов (открытый класс) и Всеволод Брыляков (класс «250»). Бронзовые медали Кубка России завоевали Александр Шершнев (класс «125) и Илья Лысак (класс «85», юноши). Среди юниоров не было равных Александру Анферову (класс «125»).