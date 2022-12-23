Челябинские спортсмены и ведущая ОТВ сыграли в «Форт Боярд»

Новогодний выпуск программы «Весь спорт» смотрите 24 декабря

Завтра, 24 декабря, на телеканале ОТВ выйдет необычный выпуск программы «Весь спорт». В ней титулованные и известные южноуральские спортсмены наряду с нашим сотрудником проходили испытания по мотивам знаменитой телеигры «Форт Боярд», рассказала корреспонденту Первого областного информагентства редактор отдела спорта телеканала ОТВ Ульяна Любимова.

Здесь все по-настоящему! Как и в известной французской телепередаче, в Челябинске участникам необходимо было преодолевать испытания на ловкость, силу, сноровку и побеждать собственные страхи. Организаторам квеста удалось даже найти карлика-соведущего. Правда, сопровождал участников не Паспарту, а девушка по имени Юлия, которая взяла на себя роль Паспартессы.

Шипучие мадагаскарские тараканы, крысы с красными глазами, личинки, змеи и пауки — со всей этой живностью пришлось иметь дело титулованным южноуральским атлетам и спортивным руководителям. Среди них посол ГТО Евгения Зинурова, чемпионы мира Виктор Михайлов (кикбоксинг), Вера Негодина (тайский бокс), Александр Пшеницын (карате), руководители комплекса ГТО Елена Еремеева, региональной федерации ушу Олег Кастальский, первый заместитель Минспорта Анна Кодина. Организовала для них необычный квест и сама приняла в нем участие ведущий и редактор спортивных новостей телеканала ОТВ Ульяна Любимова.

«Это такой сумасшедший квест! В жизни ничего подобного не испытывала. Сутки прошли после записи эфира передачи, а меня до сих пор всю трясет. Столько эмоций и впечатлений! Поэтому я настоятельно рекомендую челябинцам не пропустить эфир нашего предновогоднего выпуска», — сообщила Ульяна Любимова корреспонденту Первого областного информагентства.

Посмотреть новогодний выпуск программы «Весь спорт» можно завтра, 24 декабря, на телеканале ОТВ в 21:00. Повторы — в воскресенье 25 декабря в 10:45 и 2 января в 11:30.