Челябинские спортсменки завоевали три медали на Кубке России по тайскому боксу

В активе южноуральских девушек — две золотые и одна серебряная медали.

Три медали завоевали челябинские спортсменки на Кубке России по тайскому боксу. Две из них — золотые. Одну из наград высшего достоинства в весовой категории до 45 киллограммов завоевала Вера Негодина. В финале южноуральская спортсменка оказалась сильнее представительницы Омской области. Помимо этого Вера Негодина была признана «лучшим бойцом» всего соревнования.



«Это четвертый Кубок в моей карьере. Я провела два боя, оба выиграла со счетом 30:27. Приятным сюрпризом оказалось то, что я получила кубок за лучшего бойца среди женщин. Я очень этому рада. И большое спасибо за поздравления»,— поделилась с сайтом «Первый областной» Вера Негодина.

Ещё одну золотую награду, в весе до 51 килограмма среди юниорок, взяла Марина Кузина. В финале она одолела соперницу из Томской области. Отметим, что Марина Кузина, как и Вера Негодина, занимается в школе «Мастер» у заслуженного тренера Виктора Самсонова.

Третью, серебряную медаль, в категории до 52 килограммов в копилку Челябинской области принесла Виктория Федюхина, которая в соревнованиях среди девочек дошла до финала, но проиграла заключительный бой противнице из Смоленска. Отметим, Виктория Федюхина является воспитанницей спортклуба «Аркон».