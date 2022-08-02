В Красногорске завершились Всероссийские соревнования по выездке «Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства» и «Летний Кубок КСК «Новый век». Южноуральские спортсменки СШОР «Рифей» смогли завоевать четыре медали престижных турниров, сообщает региональный Минспорт.

Юлия Борушко стала абсолютным победителем летнего Кубка среди юниоров и серебряным призером в абсолютном первенстве «Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства». Виктории Шершневой удалось занять второе место на соревнованиях «Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства». А Софья Боханцева стала победительницей летнего Кубка КСК «Новый век».

Следующий старт для южноуральских спортсменок будет на летней Спартакиаде России. Напомним, что Челябинка Ксения Хайрулина завоевала золото Евразийских игр по конному спорту. Спортсменка из КСК «Рифей» выиграла командный турнир по конкуру.