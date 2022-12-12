Челябинские спортсменки завоевали два серебра на Кубке нефтяных стран по боксу

На соревнованиях в ХМАО призерами стали Евгения Лочканова и Анастасия Кононова

В городе Белоярском (ХМАО) подвели итоги международного турнира по боксу — «Кубок мира нефтяных стран». В нем приняли участие более 100 участников из 9 стран. Две серебряные медали завоевали спортсменки Челябинской области — Евгения Лочканова и Анастасия Кононова, сообщает региональная федерация бокса.

Традиционный ежегодный турнир в Белоярском, посвященный памяти Героя Социалистического Труда Ф. К. Салманова, в нынешнем году проводился в 19-й раз. И впервые с новым статусом — Кубок мира нефтяных стран. К участию в соревнованиях были приглашены спортсмены из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана, Конго, Египта и Зимбабве. Самый внушительный состав делегировали на турнир его хозяева. В общей сложности выступило 105 спортсменов: 75 мужчин и 30 женщин.

Челябинская область заявила двух девушек — Евгению Лочканову (57 кг, Копейск) и Анастасию Кононову (60 кг, Челябинск). И обе наши спортсменки возвращаются домой с серебряными медалями. Они уверенно дошли до финала, где в равных боях уступили своим соперницам. Так, Евгения Лочканова проиграла в поединке за золото спортсменке из Таджикистана, а Анастасия Кононова уступила чемпионке России — 2020 Нуне Асатрян.

Тренируют спортсменок Андрей Домрачев (Копейск), а также Руслан Ишмаков (Челябинск) и Денис Жалудков (Южноуральск).